تعادل الشباب والخليج سلبيًا في روشن

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1447 هـ      24 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الخليج وضيفه الشباب، في اللقاء الذ ي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الخليج محمد خبراني في الدقيقة 31، قبل أن يحصل لاعب الشباب سعد بالعبيد على بطاقة أخرى في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 49 أجرى مدرب الشباب تبديلاً اضطراريًا بدخول اللاعب حسين الصبياني بدلاً من زميله المصاب همام الهمامي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب الخليج محمد خبراني في الدقيقة 68، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
بتلك النتيجة، وصل فريق الخليج إلى 25 نقطة بالمركز الثامن، بينما رفع الشباب رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

