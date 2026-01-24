الندوة العالمية تُشيد بريادة المملكة في دعم التعليم بمناسبة اليوم العالمي للتعليم

البلاد (الرياض)
أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم قطاع التعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الموافق يوم السبت 24 يناير 2026م، مؤكدةً أن التعليم يُعدّ حجر الأساس للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات المزدهرة.
وأكدت الندوة أن المملكة جعلت من التعليم أولوية وطنية ومحورًا جوهريًا في سياساتها التنموية، حيث أسهمت مبادراتها النوعية في تطوير المنظومة التعليمية، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم، وتمكين الشباب، ودعم المؤسسات التعليمية محليًا ودوليًا، بما يعكس مكانتها المتقدمة ودورها المؤثر على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الندوة العالمية أنها تواصل اضطلاعها بدورها التعليمي من خلال برامج ومبادرات مستقلة؛ تستهدف الشباب في عدد من دول العالم، وتركّز على دعم التعليم، وبناء القدرات، ونشر المعرفة، بما يسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة علميًا وفكريًا.
واختتمت الندوة بيانها بالتأكيد على أن اليوم العالمي للتعليم يُمثّل مناسبة دولية لتسليط الضوء على أهمية التعليم بوصفه حقًا إنسانيًا أصيلًا، وأداة محورية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ قيم السلام والتفاهم بين ال