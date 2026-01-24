المركز الوطني للأرصاد ينبّه من هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة, مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة, تشمل جدة، وخليص، والكامل، ورابغ، وأضم، وبحرة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد, وجريان للسيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.
وبيّن المركز في تقريرٍ له أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً
