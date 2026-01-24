المحليات

المركز الوطني للأرصاد ينبّه من هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1447 هـ      24 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة, مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة, تشمل جدة، وخليص، والكامل، ورابغ، وأضم، وبحرة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد, وجريان للسيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وبيّن المركز في تقريرٍ له أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *