القادسية إلى الدوري الممتاز لكرة اليد

حجز فريق القادسية الأول بطاقة الصعود رسميًا إلى الدوري الممتاز لكرة اليد، قبل نهاية منافسات دوري الدرجة الأولى بأربع جولات، بعد تحقيقه فوزًا على فريق الهداية بنتيجة 28 – 22، في اللقاء الذي أُقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.
وبهذا الفوز، اعتلى فريق القادسية صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 28 نقطة، موسعًا الفارق إلى ست نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجزيرة، ويمثل هذا الصعود عودة الفريق إلى الدوري الممتاز لكرة اليد بعد غياب امتد لنحو عشرة مواسم.
وأكد مدرب فريق القادسية لكرة اليد فاضل آل سعيد أن هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بجهود الجميع من لاعبين وجهازين فني وإداري، وبدعم إدارة النادي التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة للنجاح، والصعود إلى الدوري الممتاز قبل أربع جولات، يعكس حجم الالتزام والانضباط والعمل الجماعي داخل الفريق.
