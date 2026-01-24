الرياضة

الاتفاق يعبر الخلود بثنائية ويرتقي لـ” السادس”

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1447 هـ      24 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

قلب فريق الاتفاق الطاولة على مضيفه فريق الخلود، بعدما نجح في قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من «دوري روشن السعودي للمحترفين».

سجل راميرو إنريكي هدف الخلود الوحيد في الدقيقة 16، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينهي الخلود الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل خالد الغنام هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 50، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له، وللاتفاق في الدقيقة 83، بعد تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، من على مشارف منطقة الجزاء، ليقتنص لفريقه 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 29 في المركز السادس، بينما ظل الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *