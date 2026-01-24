الرياضة

الأهلي يدك شباك نيوم بثلاثية

البلاد (جدة)

دك فريق الأهلي شباك مضيفه فريق نيوم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في تبوك، ضمن منافسات الجولة 18 من «دوري روشن».

شهد الشوط الأول محاولات هجومية من كلا الفريقين؛ حيث كاد نيوم أن يخطف التقدم، فيما طالب سلمان الفرج وزملاؤه باحتساب ركلة جزاء لنيوم إلا أن الحكم استكمل اللعب دون احتساب شيء.

في الشوط الثاني، بحث الأهلي عن التقدم بهدف مبكر؛ حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالحه بعد العودة إلى تقنية الفيديو؛ سجل منها إيفان توني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 55.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة للنادي الأهلي ولكنه ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه خليفة الدوسري، لاعب نيوم؛ ليحرز رياض محرز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 64.

ونجح الفرنسي إنزو ميلوت في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة، ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بينما جاء نيوم في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

