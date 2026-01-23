“واس” تنظم لقاءً تشاوريًا للمواقع وحسابات التواصل الاجتماعي المتخصصة في التدريب والتوظيف

البلاد (الرياض)
تنظم أكاديمية “واس”، يوم الأربعاء 28 يناير 2026م، اللقاء التشاوري للمواقع وحسابات التواصل الاجتماعي المتخصصة في التدريب والتوظيف؛ بهدف تعزيز التكامل مع المنصات الرقمية، وتطوير قنوات التواصل، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم مسارات التدريب والتوظيف في القطاع الإعلامي.
ويستهدف اللقاء الجهات المالكة والمشغلة للمواقع الإلكترونية المتخصصة في التدريب والتوظيف، وحسابات التواصل الاجتماعي المعنية بنشر الفرص التدريبية والوظيفية، إضافةً إلى المنصات الرقمية والجهات الإعلامية ذات العلاقة.
ويناقش اللقاء واقع المحتوى الرقمي المتخصص في مجالي التدريب والتوظيف، واستعراض فرص الشراكة بين الجهات التدريبية والمنصات الرقمية، إلى جانب الاستماع إلى المرئيات والمقترحات من الجهات المختصة لتطوير قنوات التواصل، وتعزيز فاعلية الوصول إلى المستفيدين.
كما يتناول سبل دعم التكامل بين الجهات التدريبية والمنصات الرقمية، بما يسهم في تطوير المحتوى، ورفع جودة الطرح الإعلامي في مجالات التدريب والتوظيف، وتعزيز حضور الفرص النوعية عبر القنوات الرقمية.
ويُقام اللقاء من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 3:00 مساءً بمقر الأكاديمية في حي الصحافة بمدينة الرياض، ويمكن التسجيل المسبق عبر الرابط التالي: https://spanewsacademy.edu.sa/ar/portal/survey/a9599a0c-a52d-42d7-a060-60e8f4f5a7a