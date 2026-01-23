ملاك الهجن السعودية يحصدون 65% من جوائز افتتاحية مهرجان خادم الحرمين الشريفين

هاني البشر (الرياض)
افتتح ملاك الهجن السعوديون، مشاركتهم في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، بتحقيق 65% من ألقاب المركز الأول في الأشواط الافتتاحية المخصصة لفئة “الحقايق”، الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان.
وانطلقت اليوم، منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، وتستمر لمدة (10) أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إلى جانب سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، وتتجاوز مجموع جوائزها (75) مليون ريال.
وخطفت المطية “شلفاء” لمالكها السعودي عبدالهادي الجربوعي التوقيت الأفضل في اليوم الأول (5:58.847) دقيقة، وذلك خلال الشوط الأول الرئيس.
وأقيم في اليوم الأول، (40) شوطًا، بواقع (30) شوطًا عامًا و(10) أشواط مفتوحة لمسافة (4) كيلومترات لكل شوط، بإجمالي جوائز للفئة يبلغ (16.18) مليون ريال، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.
وتختتم أشواط الفئة الأولى غدًا السبت، بإقامة (24) شوطًا مسافة كل شوط (4) كيلومترات، والأشواط الأربعة الأخيرة منها على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومجموع جوائزها المالية (5.5) مليون ريال.
وتصدرت الهجن السعودية قائمة المراكز الأولى بعد ختام اليوم الأول بـ(26) شوطًا، مقابل (5) أشواط للهجن الإماراتية، و(3) أشواط لكلٍّ من الهجن الكويتية والقطرية، وشوطين للهجن البحرينية، وشوط وحيد للهجن العمانية.
ويُعد مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن أحد أبرز الأحداث الرياضية والتراثية في المنطقة، ويشهد في نسخته الثالثة إقامة (225) شوطًا على مدى (10) أيام، وبجوائز مالية تتجاوز الـ(75) مليون ريال، مستقطبًا نخبة الملاك من المملكة ودول الخليج والعالم.