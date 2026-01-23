الأولى

سمو وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1447 هـ      23 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

واس (دافوس)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيزه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

