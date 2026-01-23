جدة تستضيف المعرض الدولي للسياحة والسفر 2026

البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة في الفترة من 28 حتى 30 من شهر يناير الجاري، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026، الذي تنظمه غرفة جدة بمركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات، بمشاركة 27 دولة و179 عارضًا للترويج للوجهات السياحية المحلية والدولية، فضلًا عن المنتجات والخدمات ذات الصلة.
تستضيف محافظة جدة في الفترة من 28 حتى 30 من شهر يناير الجاري، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026، الذي تنظمه غرفة جدة بمركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات، بمشاركة 27 دولة و179 عارضًا للترويج للوجهات السياحية المحلية والدولية، فضلًا عن المنتجات والخدمات ذات الصلة.
ويُعد المعرض الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات سوقًا سنويًا للشراء، يستهدف عشاق السفر، ويمثل فرصة مميزة للعارضين لعرض خدماتهم وإطلاق منتجات جديدة، مع جذب أعلى مستويات الاهتمام من وسائل الإعلام والقطاع التجاري والجمهور، ويوفر للعارضين فرصة للحفاظ على الشراكات القائمة، والتعرف على شركاء جدد، وتوليد فرص أعمال جديدة من خلال مجموعة متكاملة من أدوات التسويق الاحترافية.
وسيعمل المعرض على تمكين الزوار والمشاركين من توسيع شبكة علاقاتهم؛ إذ يوفر فرص الالتقاء بمحترفي القطاع السياحي للانطلاق عالميًا، مما يخلق إمكانيات جديدة للنمو والتوسع الدولي، ويتيح هذا الحدث للمشاركين فرصة لتعزيز علامتهم التجارية وبحث سبل تقوية مكانتها، والاستفادة من التأثير الإعلامي عبر تبادل المعرفة وعرض المنتجات الجديدة والتعرف على أحدث الاتجاهات في القطاع.