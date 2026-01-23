توافد إعلامي محلي ودولي لتغطية الجولة الافتتاحية من بطولة “E1” العالمية بجدة

البلاد (جدة)
شهد المركز الإعلامي المصاحب لمنافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1” في جدة حضورًا واسعًا للإعلاميين المحليين والدوليين، لمتابعة وتغطية مجريات السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثالثة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.
واكتظ المركز الإعلامي بمندوبي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية المتخصصة، الذين حرصوا على التواجد منذ وقت مبكر لمتابعة التفاصيل الفنية والتنظيمية للجولة الافتتاحية، التي تحتضنها جدة على ساحل البحر الأحمر قبالة كورنيش جدة، ضمن افتتاح موسم بطولة 2026.
وتقام منافسات الجولة الافتتاحية على مدى يومي 23 و24 يناير، بمشاركة (10) فرق تمثل نخبة السلسلة العالمية، في البطولة الوحيدة المخصصة لسباقات القوارب الكهربائية بالكامل، والتي تضم ثماني جولات تُقام في مدن عالمية بارزة، من بينها بحيرة كومو الإيطالية، ودوبروفنيك الكرواتية، وموناكو، وميامي الأمريكية، على أن يُختتم الموسم في جزر الباهاماس.
ويعكس هذا الحضور الإعلامي المكثف المكانة المتنامية التي تحظى بها بطولة “E1″، إلى جانب الثقة الدولية بقدرة المملكة على استضافة الفعاليات الرياضية البحرية الكبرى وفق أعلى المعايير الإعلامية والتنظيمية، بما يعزز من حضور جدة كإحدى المحطات الرئيسة في روزنامة البطولات العالمية.
وأسهمت التجهيزات المتكاملة داخل المركز الإعلامي، بما وفرته من تسهيلات تقنية وخدمات لوجستية، في تسريع وتيرة العمل الإعلامي وتسهيل الوصول إلى المعلومات، في تجسيد لجهوزية عالية تعكس خبرة متراكمة في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، ومعرفة دقيقة بمتطلبات التغطية الإعلامية العالمية.
وفي إطار دعم التغطية الميدانية، جرى تنظيم جولات بحرية مخصصة للإعلاميين عبر قوارب خاصة، أُتيح من خلالها الاقتراب من مسار السباق ومتابعة القوارب المشاركة عن قرب، بما عزز من جودة التغطية البصرية والميدانية، ومكّن وسائل الإعلام من نقل تفاصيل المنافسات من زوايا مباشرة تعكس طبيعة الحدث وديناميكيته.
وتأتي استضافة الجولة الافتتاحية من بطولة “E1” في جدة للموسم الثالث على التوالي تأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به المدينة في مسيرة البطولة منذ انطلاقتها الأولى عام 2024، حيث ارتبط اسم جدة بنمو هذه السلسلة العالمية، لتصبح نموذجًا متقدمًا لتنظيم المنافسات الرياضية المستدامة.
ويُعد تنظيم بطولة “E1” في المملكة امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهةً عالميةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وتعزيز الاقتصاد الرياضي، ودعم الابتكار في التقنيات الصديقة للبيئة، بما ينسجم مع التحول الشامل الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة
