انطلاق منافسات سباق درب العُلا 2026 بمشاركة محلية ودولية

البلاد (العُلا)
انطلقت أمس منافسات سباق درب العُلا 2026، بمشاركة واسعة من العدّائين من مختلف الأعمار والمستويات، من داخل المملكة وخارجها، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية العالمية، في تأكيد جديد لمكانة العُلا بصفتها وجهة مفضلة لمحبي رياضات التحمل والتحدي.
ويأتي السباق في وقت تواصل فيه العُلا ترسيخ حضورها على خريطة الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تتمتع به من طبيعة خلابة ومسارات متنوعة تجمع الاستكشاف وتقييم القدرة على التحمل، في واحدة من أبرز تجارب الجري على مستوى العالم.
وقدّمت نسخة 2026 مجموعة من السباقات المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات، شملت سباق 100 كيلومتر الذي يُعد من أصعب اختبارات التحمل للعدّائين المحترفين، وسباق 50 كيلومترًا الذي يمر عبر البلدة القديمة ومسارات طبيعية مميزة، إلى جانب سباق درب جبل الفيل لمسافة 23 كيلومترًا، وسباق واحة العُلا لمسافة 10 كيلومترات المخصص للفئة العامة.
وشهد اليوم الأول إقامة سباق الغروب المخصص للفئات العمرية من 5 إلى 12 عامًا، إضافة إلى سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلومتر، وسباق 3 كيلومترات للمشاركين بعمر 13 عامًا فأكثر، إلى جانب تنظيم عددٍ من الأنشطة الثقافية والمجتمعية المصاحبة، والعروض الرياضية المرافقة.
ويشهد اليوم استكمال منافسات السباق بإقامة سباق 100 كيلومتر من البلدة القديمة، يليه سباق 50 كيلومترًا من الموقع ذاته، ثم سباق درب جبل الفيل لمسافة 23 كيلومترًا بالقرب من صخرة الفيل، إلى جانب سباق واحة العُلا لمسافة 10 كيلومترات، قبل اختتام المنافسات بمراسم تتويج الفائزين وتوزيع الميداليات.