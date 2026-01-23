انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة القوارب الكهربائية السريعة “E1” في جدة

بدر النهدي (جدة)

شهدت جدة اليوم الجمعة 23 يناير 2026م، انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتعد الجولة الافتتاحية التي تستضيفها المملكة في جدة هي الأولى من أصل ثماني جولات ستقام على مدار الموسم في مدن مختلفة حول العالم، تشمل: بحيرة كومو في إيطاليا، ومدينة دوبروفنيك في كرواتيا، وإمارة موناكو، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن الوجهة التي تليها قبل الانتقال إلى القارة الأفريقية وتحديدًا مدينة لاغوس في نيجيريا، ثم إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على أن يُختتم الموسم في جزر الباهاماس.

وتُقام مرحلة التصفيات المؤهلة لسباق جائزة جدة الكبرى لعام 2026 يوم غدٍ الجمعة، على أن يقام السباق الرئيس بعد غدٍ السبت بمشاركة 10 فرق متميزة، وسط وجود نخبة من مالكي القوارب الكهربائية السريعة، فيما يتكون كل فريق من قائدين (رجل وسيدة) يتناوبان على قيادة القارب بما يضفي على السباق أجواء من التشويق والحماس والتنافس القوي الذي يسلط الضوء على سرعة الفرق ومهاراتها على مياه عروس البحر الأحمر جدة.

وتشمل قائمة الفرق المشاركة كلاً من: فريق “أوكي ريسينغ تيم” بطل سباق جدة في نسخة العام الماضي، وفريق “سييرا ريسينغ كلوب”، وفريق “العُلا” ممثلاً بالنجم العالمي لكرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، علاوة على فريق “تيم بلو رايزينغ” للنجم العالمي للكريكيت فيرات كوهلي، وفريق نجم كرة القدم الأمريكية “توم برادي”، إضافة إلى فريق “دروغبا جلوبال أفريكا” لمالكه نجم كرة القدم السابق ديديه دروغبا، إضافة إلى فريق “ميامي برعاية “ماغنوس” لمالكه مارك أنتوني، إضافة لفريق موناكو، وفريق رافا لمالكه نجم التنس السابق رافاييل نادال، وأخيراً فريق ويستبروك ريسينغ لمالكه الممثل الأمريكي ويل سميث.

يشار إلى أن استضافة هذا السباق العالمي يأتي امتداداً لجهود المملكة في مجال المياه، التي تتبنى أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، نظير استخدام الفرق لقوارب من نوع (RaceBird)، وتعزيزاً لمكانة السعودية كوجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، من خلال العمل المستمر على تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.