الأهلي يعبر يانج أفريكانز ويتصدر مجموعته بـ”أبطال أفريقيا”

صحيفة البلاد      23 يناير 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط ليانج أفريكانز

تمكن مهاجمه محمود حسن “تريزيجيه” من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد استغلاله عرضية مميزة من محمد هاني، ليحولها ببراعة داخل شباك الفريق التنزاني، ويمنح فريقه التقدم قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

أجرى المدير الفني للأهلي، ييس توروب، أول تبديلاته في الدقيقة 66 بدخول جراديشار بدلاً من مروان عثمان. وفي الدقيقة 76، تألق تريزيجيه مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني، بعد تمريرة حاسمة من إمام عاشور، مهدت له الطريق لاختراق دفاع يانج أفريكانز، وتسديد الكرة على يسار الحارس.

