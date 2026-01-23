الأهلي يعبر يانج أفريكانز ويتصدر مجموعته بـ”أبطال أفريقيا”

البلاد (جدة)
حقق فريق الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط ليانج أفريكانز
تمكن مهاجمه محمود حسن “تريزيجيه” من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد استغلاله عرضية مميزة من محمد هاني، ليحولها ببراعة داخل شباك الفريق التنزاني، ويمنح فريقه التقدم قبل الدخول إلى غرفة الملابس.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي الضغط على دفاع يانج أفريكانز، حيث أبدع إمام عاشور في الدقيقة 50 باختراقه من الجبهة اليسرى وتمريرة عرضية أخطأها الدفاع التنزاني قبل أن تصل للمهاجمين.
أجرى المدير الفني للأهلي، ييس توروب، أول تبديلاته في الدقيقة 66 بدخول جراديشار بدلاً من مروان عثمان. وفي الدقيقة 76، تألق تريزيجيه مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني، بعد تمريرة حاسمة من إمام عاشور، مهدت له الطريق لاختراق دفاع يانج أفريكانز، وتسديد الكرة على يسار الحارس.
تريزيغيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/ISY2ZnEi8S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026