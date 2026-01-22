 99 ألف عقد ودعم 38 ألف حالة ضمن برنامج دعم إيجار المسكن خلال 2025

البلاد (الرياض)
حققت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 منجزات نوعية في مساري تمكين المستفيدين والدعم السكني، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، أسهمت في توسيع نطاق الأثر الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار السكني للأسر السعودية، وتحقيق التكامل بين منظومة الدعم والتمكين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي وجودة حياة مستدامة.
وأوضحت الوزارة أن “الدعم السكني” أسفر عن توقيع أكثر من 99 ألف عقد للأسر السعودية، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، وتعزيز الاستقرار الأسري، ورفع كفاءة توجيه الدعم للفئات المستحقة.
وفي إطار دعم الاستقرار السكني للفئات الأشد احتياجًا، جرى دعم أكثر من 38 ألف حالة ضمن برنامج دعم إيجار المسكن، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق التوازن الاجتماعي، وضمان استمرارية السكن للمستفيدين وفق معايير تنظيمية تضمن العدالة والاستدامة.
وفي جانب تعزيز جودة الخدمات والحوكمة، نفّذت الوزارة أكثر من 15 ألف جولة رقابية للتحقق من الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية التي تم تمليكها للمستفيدين، بما يعزز كفاءة إدارة الدعم، ويضمن وصوله لمستحقيه، ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وواصلت الوزارة تمكين القطاع غير الربحي شريكًا تنمويًا فاعلًا في منظومة الإسكان، حيث جرى تمكين وتأسيس 81 منظمة غير ربحية تحت إشراف الوزارة، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المبادرات السكنية والتنموية، إلى جانب إطلاق صندوق “جود الوقفي” لزيادة مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في القطاع الإسكاني، وإطلاق مبادرة “جود الأعمال” لتطوير أداء القطاع غير الربحي وتمكين الجمعيات من تحقيق أثر تنموي مستدام.
وفي السياق ذاته، جرى تنفيذ أكثر من 342 ألف فرصة تطوعية ضمن مسارات التطوع في القطاعين البلدي والسكني، أسهمت في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة المشاركة، وتحسين المشهد الحضري، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تجسد توجهها الإستراتيجي في تمكين الإنسان قبل المكان، وتعظيم الأثر الاجتماعي لمنظومة الإسكان، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يسهم في رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق الاستقرار، وبناء مدن ومجتمعات أكثر حيوية واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
