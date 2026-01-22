نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 107 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع في مقر كلية الملك فيصل الجوية أمس، حفل تخريج الدفعة 107 من طلبة الكلية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.
وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف، كلمة رحَّب فيها بسمو نائب وزير الدفاع، مثمنًا تشريفه لحفل تخريج طلبة الكلية الذين أتمّوا دراستهم ومتطلباتهم التدريبية في عدد من التخصصات، وفق أحدث المناهج والمنظومات العالمية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية.
تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج عبدالعزيز بن سفر الشهراني، عبَّر فيها عن تشرفه وزملائه برعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.
عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم ألقوا نشيد الكلية وأُعلنت النتائج، وكرَّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
حضر الحفل، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
