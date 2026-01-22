مسؤولون وأعيان يواسون أسرة آل ناظر

استقبلت أسرة آل ناظر التعازي والمواساة في وفاة فقيدتهم السيدة ثريا بنت محيي الدين ناظر، التي تمت الصلاة عليها في الحرم النبوي، ودفنت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة.
الفقيدة زوجة عبد الجليل إبراهيم البترجي- رحمه الله.- ووالدة كل من: عبد المجيد عبد الجليل البترجي، وعادل عبد الجليل البترجي، وهدى عبدالجليل البترجي، وصباح عبدالجليل البترجي، وصبحي عبدالجليل البترجي، وخالد عبدالجليل البترجي، ووليد عبدالجليل البترجي. وشقيقة كل من: مريم محيي الدين ناظر، وهشام محيي الدين ناظر، وزوجة اللواء حسين الحارثي، ويوسف محيي الدين ناظر، وعصمت محيي الدين ناظر-رحمهم الله- وناجي محيي الدين ناظر، ونجاة محيي الدين ناظر زوجة حامد فايز، وعبد الفتاح محيي الدين ناظر- رحمه الله- وليلى محيي الدين ناظر، ومايدة محيي الدين ناظر زوجة صالح عبدالله كامل- رحمه الله- وعبدالحميد محيي الدين ناظر، ونادية محيي الدين ناظر، وخديجة محيي الدين ناظر-رحمها الله.
و قد توافد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأصدقاء والأرحام؛ لتقديم تعازيهم ومواساتهم لأسرة آل ناظر، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وتلقت أسرة الفقيدة العزاء اليوم للرحال في ساحة مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن- رحمه الله- شمال المستشفى التخصصي بحي الروضة. وللنساء من الساعة 5 م إلى الساعة 9 م في منزل عبدالجليل إبراهيم بترجي- رحمه الله- الكائن في حي الروضة. علمًا بأن اليوم الخميس هو أول أيام العزاء.
