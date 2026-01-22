المجتمع

مريم تركستاني في ذمة الله

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1447 هـ      22 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
انتقلت الى رحمة الله، مريم بنت عبد الستار تركستاني، حرم جمال مصطفى خليفة، والتي وافتها المنية فجر الخميس، وقد تمت الصلاة عليها في مسجد الجفالي، ودفنت في مقبرة أمنا حواء بجدة.

الفقيدة أخت كل من: السفير الدكتور عبد العزيز تركستاني سفير المملكة في اليابان سابقًا، وعبدالرحمن تركستاني، وعبد الجليل تركستاني،ووالدة كل من: تركي جمال خليفة، وسلطان جمال خليفة.

وتستقبل أسرة الفقيدة العزاء للرجال في مسجد الحسن بحي الشاطئ 3، وللنساء: في منزل جمال خليفة في حي الشاطئ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

