مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام تحصد 6 جوائز ذهبية عن فيلمها “الوجهة”

البلاد (الرياض)
حققت مبادرة “كنوز السعودية” إحدى مبادرات وزارة الإعلام، إنجازًا عالميًّا بفوزها بست جوائز ذهبية في جوائز الفنون السمعية والبصرية الرقمية (AVA)، عن فيلمها الوثائقي “الوجهة” وذلك في مسارات؛ الوثائقيات، والأفلام، والتحرير، والمعلومات، والتصوير الفوتوغرافي، والإخراج، ليصل عدد الجوائز التي حققها الفيلم منذ صدوره إلى 13 جائزة، إضافةً إلى حصوله على ثلاث إشادات دوليّة، ليرتفع بذلك رصيد المبادرة من الجوائز إلى أكثر من 50 جائزة محليّة ودوليّة.
ويستعرض فيلم “الوجهة”، التطورات التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، مسلطًا الضوء على الخطوات الثابتة والمتسارعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحولها إلى وجهة عالميّة.
ويُعرض الفيلم حاليًّا عبر منصات شاهد، و STC TV، إضافة إلى عرضه على الخطوط السعودية، ويجمع بين اللقطات الإبداعية من المصادر الموثوقة لوسائل الإعلام المختلفة والمهتمة بما يدور في أنحاء المملكة، إلى جانب اللقاءات الحصرية مع الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يتناولها، وقد تجاوزت مشاهداته حتى الآن أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر مختلف المنصات.
وتُعد جوائز الفنون السمعية والبصرية الرقمية (AVA) من الجوائز الدوليّة المرموقة، إذ تأسست قبل نحو 19 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تكريم التميز في مجالات التخطيط والإخراج والتصميم والإنتاج؛ وذلك في الحملات الرقمية، وإنتاج الصوت والفيديو، وتطوير المواقع الإلكترونية، التسويق والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن مبادرة كنوز السعودية تندرج ضمن مبادرات برنامج “تنمية القدرات البشرية” أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الرسوم المتحركة.
حققت مبادرة “كنوز السعودية” إحدى مبادرات وزارة الإعلام، إنجازًا عالميًّا بفوزها بست جوائز ذهبية في جوائز الفنون السمعية والبصرية الرقمية (AVA)، عن فيلمها الوثائقي “الوجهة” وذلك في مسارات؛ الوثائقيات، والأفلام، والتحرير، والمعلومات، والتصوير الفوتوغرافي، والإخراج، ليصل عدد الجوائز التي حققها الفيلم منذ صدوره إلى 13 جائزة، إضافةً إلى حصوله على ثلاث إشادات دوليّة، ليرتفع بذلك رصيد المبادرة من الجوائز إلى أكثر من 50 جائزة محليّة ودوليّة.
ويستعرض فيلم “الوجهة”، التطورات التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، مسلطًا الضوء على الخطوات الثابتة والمتسارعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحولها إلى وجهة عالميّة.
ويُعرض الفيلم حاليًّا عبر منصات شاهد، و STC TV، إضافة إلى عرضه على الخطوط السعودية، ويجمع بين اللقطات الإبداعية من المصادر الموثوقة لوسائل الإعلام المختلفة والمهتمة بما يدور في أنحاء المملكة، إلى جانب اللقاءات الحصرية مع الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يتناولها، وقد تجاوزت مشاهداته حتى الآن أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر مختلف المنصات.
وتُعد جوائز الفنون السمعية والبصرية الرقمية (AVA) من الجوائز الدوليّة المرموقة، إذ تأسست قبل نحو 19 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تكريم التميز في مجالات التخطيط والإخراج والتصميم والإنتاج؛ وذلك في الحملات الرقمية، وإنتاج الصوت والفيديو، وتطوير المواقع الإلكترونية، التسويق والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن مبادرة كنوز السعودية تندرج ضمن مبادرات برنامج “تنمية القدرات البشرية” أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الرسوم المتحركة.