في روشن.. التعادل يحسم ديربي القصيم بين التعاون والحزم
الرياضة

في روشن.. التعادل يحسم ديربي القصيم بين التعاون والحزم

صحيفة البلاد      22 يناير 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة التعاون ضد الحزم، التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 17 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

بادر التعاون بالتسجيل عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 23، قبل أن يرد الحزم بهدفين في الشوط الثاني بواسطة كل من فابيو مارتينيز ويوسف الشمري في الدقيقتين 49 و 55.

وعاد روجر مارتينيز ليسجل هدفًا ثانيًا له ولمصلحة فريقه التعاون مع الدقيقة 85.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع، كما رفع رصيد الحزم أيضًا إلى 17 نقطة ليحتل المرتبة الحادية عشرة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

