في روشن.. التعادل يحسم ديربي القصيم بين التعاون والحزم

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة التعاون ضد الحزم، التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 17 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

بادر التعاون بالتسجيل عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 23، قبل أن يرد الحزم بهدفين في الشوط الثاني بواسطة كل من فابيو مارتينيز ويوسف الشمري في الدقيقتين 49 و 55.

وعاد روجر مارتينيز ليسجل هدفًا ثانيًا له ولمصلحة فريقه التعاون مع الدقيقة 85.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع، كما رفع رصيد الحزم أيضًا إلى 17 نقطة ليحتل المرتبة الحادية عشرة.