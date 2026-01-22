غدًا إغلاق تسجيل المشاركين في بطولة “البلوت” ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

البلاد (الرياض)
تُغلق اللجنة المنظمة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن غدًا، باب التسجيل للمشاركة في بطولة البلوت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان، التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض.
وشهدت أيام التسجيل الأولى، إقبالًا كبيرًا مع فتح باب التسجيل لمشاركة العنصر النسائي ضمن فئتي الفرق والأفراد، حيث أظهرت قوائم التسجيل الأولية استقطاب أكثر من (1200) لاعب و(600) فريق.
ومن المنتظر أن تُجري اللجنة التحكيمية للبطولة غدًا عملية فرز عشوائي لاختيار الفرق المشاركة، يعقبها إعلان جدول المباريات النهائية استعدادًا لانطلاق المنافسات يوم الجمعة.
ويأتي تنظيم هذه البطولة تماشيًا مع اللائحة العامة للبلوت المعتمدة من الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، مع توفير جوائز مالية مجزية للفائزين، تبلغ (30) ألف ريال سعودي للمركز الأول، و(20) ألف ريال سعودي للمركز الثاني.
واشترطت اللجنة المنظمة، أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا، وعدم استخدام الهواتف أثناء اللعب.
ويشرف على منافسات البطولة ثمانية محكّمين سعوديين، بحيث يوجد على كل طاولة محكّم أساسي ومحكّم مساعد، إضافة إلى مدير للحكام، فيما جرى تجهيز صالات المنافسات بكاميرات مراقبة لدعم قرارات التحكيم أو الرجوع إليها عند الحاجة.