سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء اللبناني

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات في الجمهورية اللبنانية والتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولة اللبنانية، وتثمين جهود الحكومة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد بن فرحان مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
