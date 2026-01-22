الرئيسية
برباعية الفيحاء.. الهلال بطلًا للشتاء
الرياضة

برباعية الفيحاء.. الهلال بطلًا للشتاء

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1447 هـ      22 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل  الهلال سلسلة نتائجه الباهرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تحقيق فوز جديد جاء على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 4-1، في لقاء الجولة 17.

تقدم الفيحاء بهدف في الدقيقة 14 عن طريق فاشيون ساكالا بعد خطأ فادح من حارس الهلال محمد الربيعي.

ونجح الهلال في إدراك التعادل بهدف عالمي سجله سيرجي سافيتش في الدقيقة 37، قبل أن يخطئ حارس الفيحاء ويسجل بالخطأ في مرماه مع نهاية الشوط الذي انتهى بتقدم الهلال.

وفي الشوط الثاني ضاعف الهلال النتيجة بواسطة كل من محمد كنو وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 61 و 90.

وانتزع الهلال لقب بطل الشتاء في دوري روشن مع نهاية الدور الأول اليوم، وواصل صدارته للمسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني.

في المقابل تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة واحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب روشن.

 

 

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

