برباعية الفيحاء.. الهلال بطلًا للشتاء

البلاد (جدة)
واصل الهلال سلسلة نتائجه الباهرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تحقيق فوز جديد جاء على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 4-1، في لقاء الجولة 17.
تقدم الفيحاء بهدف في الدقيقة 14 عن طريق فاشيون ساكالا بعد خطأ فادح من حارس الهلال محمد الربيعي.
ونجح الهلال في إدراك التعادل بهدف عالمي سجله سيرجي سافيتش في الدقيقة 37، قبل أن يخطئ حارس الفيحاء ويسجل بالخطأ في مرماه مع نهاية الشوط الذي انتهى بتقدم الهلال.
وفي الشوط الثاني ضاعف الهلال النتيجة بواسطة كل من محمد كنو وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 61 و 90.
وانتزع الهلال لقب بطل الشتاء في دوري روشن مع نهاية الدور الأول اليوم، وواصل صدارته للمسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني.
في المقابل تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة واحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب روشن.
الفيحاء يفتتح التسجيل عن طريق ساكالا في الدقيقة 13.#الهلال 0 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/s1tJ6eY9yh#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الفيحاء | #الهلال_الفيحاء@SPL| @mosgovsa | @AlfayhaSC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
سافيتش يسجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 36.#الهلال 1 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/bH5GtDP6WC #صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الفيحاء | #الهلال_الفيحاء@SPL| @mosgovsa | @AlfayhaSC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
نيفيز يمنح الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 44.#الهلال 2 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/jvLub6xYJT#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الفيحاء | #الهلال_الفيحاء@SPL| @mosgovsa | @AlfayhaSC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
محمد كنو يسجل الهدف الثالث بعد عرضية من روبين نيفيز في الدقيقة 60.#الهلال 3 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/znyUAWicHS#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الفيحاء | #الهلال_الفيحاء@SPL| @mosgovsa | @AlfayhaSC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
ليوناردو يسجل رابع أهداف الهلال في الدقيقة 89.#الهلال 4 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/bxladDkue7#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الفيحاء | #الهلال_الفيحاء@SPL| @mosgovsa | @AlfayhaSC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026