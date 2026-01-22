الرئيسية
القادسية يواصل انتصاراته ويعبر الاتحاد بثنائية
الرياضة

القادسية يواصل انتصاراته ويعبر الاتحاد بثنائية

4 / شعبان / 1447 هـ      22 يناير 2026

البلاد (جدة)

واصل فريق القادسية  انتصاراته، ونجح في تحقيق القادسية فوزه السادس تواليًا في مشواره بدوري روشن السعودي تحت قيادة مدربه برندان رودجرز، بتغلبه على ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء ال1ذي جمعهما مساء اليوم الخميس في الدمام، في ختام منافسات الجولة 17 من عمر المسابقة.

قاد جوليان كينونيس فريق القادسية للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 37 و59 من عمر المباراة. وسجل هدف الاتحاد الوحيد المخضرم كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 36 نقطة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن. والخسارة جمدت رصيد الاتحاد عند 27 نقطة ليحتل المركز السادس.

 

 





