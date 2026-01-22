القادسية يواصل انتصاراته ويعبر الاتحاد بثنائية

البلاد (جدة)
واصل فريق القادسية انتصاراته، ونجح في تحقيق القادسية فوزه السادس تواليًا في مشواره بدوري روشن السعودي تحت قيادة مدربه برندان رودجرز، بتغلبه على ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء ال1ذي جمعهما مساء اليوم الخميس في الدمام، في ختام منافسات الجولة 17 من عمر المسابقة.
قاد جوليان كينونيس فريق القادسية للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 37 و59 من عمر المباراة. وسجل هدف الاتحاد الوحيد المخضرم كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 36 نقطة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن. والخسارة جمدت رصيد الاتحاد عند 27 نقطة ليحتل المركز السادس.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#كريم_بنزيما يسجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 29.#القادسية 0 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/X723gGHMJ2#صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الإتحاد | #القادسية_الإتحاد@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @Alqadsiah
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
كينيونيز يسجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 36.#القادسية 1 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/Onfj8hTWRx #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الإتحاد | #القادسية_الإتحاد@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @Alqadsiah
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026
كينيونيز يسجل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 58.#القادسية 2 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/C6PUQF5I8t #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الإتحاد | #القادسية_الإتحاد@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @Alqadsiah
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 22, 2026