الرياض تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر “سوبر ريترن السعودية” 

ويُنظَّم المؤتمر السنوي “سوبر ريترن” بشراكة إستراتيجية مع شركة صندوق الصناديق (جدا)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تُعد إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة، حيث تضطلع “جدا” بدورٍ جوهري في تشكيل السوق من خلال دعم صناديق عالية الجودة، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية، وتسريع نمو رأس المال الجريء والملكية الخاصة والائتمان الخاص في المملكة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة بالغة الأهمية لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتقدّم الإصلاحات الهيكلية، وتنامي اهتمام المستثمرين الأجانب، ما رسَّخ مكانة المملكة إحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الخاص على مستوى العالم.

ويسلِّط المؤتمر على مدى يومين الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، ويستعرض دور الاستثمار الخاص في تمكين الشركات من التوسع، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق قيمة مستدامة، وتركِّز النقاشات على توظيف رأس المال، وإيجاد القيمة، وإستراتيجيات التخارج، التي تسهم في تعزيز السيولة ودعم إعادة تدوير رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق الصناديق (جدا) بندر الحمالي: “كان عام 2025 عامًا محوريًا للسوق السعودي الخاص، حيث شهدنا بشكل متزايد الأثر الملموس لرؤية المملكة 2030 من خلال المستويات القياسية للاستثمار الخاص في المملكة، وتعزّز شراكتنا الإستراتيجية المستمرة مع مؤتمر “سوبر ريترن السعودية” مهمتنا في تحفيز نمو منظومة الاستثمار الخاص في المملكة، كما تعكس المكانة الرائدة للمملكة بصفتها مركزًا عالميًا للاستثمار والابتكار والتجارة”.

ويواصل المؤتمر تعزيز مكانته منصة محورية تجمع رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، بعد النجاح الذي حققته نسخته الأولى العام الماضي، حيث من المتوقع أن تجتذب نسخة عام 2026 مشاركة واسعة مماثلة من المستثمرين المحليين والدوليين، والصناديق السيادية، ومديري الصناديق، والمكاتب العائلية، والمستشارين المتخصصين.

وتسعى شركة صندوق الصناديق (جدا) من خلال شراكتها مع “سوبر ريترن السعودية”، إلى دعم تطوير منظومة استثمارية متكاملة ومترابطة عالميًا، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا رائدًا للاستثمار الخاص.