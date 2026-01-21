وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان تطورات غزة

البلاد (دافوس)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الثلاثاء)، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان أمس، وزير خارجية مملكة هولندا دافيد فان ويل، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.