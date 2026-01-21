لتمثيل السعودية في المسابقات الدولية.. 200 طالب وطالبة يتنافسون في «إبداع 2026»

البلاد (الرياض)

تنطلق الأحد المقبل، منافسات النسخة السادسة عشرة من معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2026″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وذلك في مركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، ويستمر حتى 29 يناير الجاري. وسيشهد المعرض، الذي يُمثل المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي”إبداع 2026″، تنافس 200 مشروع علمي، يقدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية، في 22 مجالًا علميًا، جرى اختيارها من بين أكثر من 34 ألف مشروع علمي شارك في الأولمبياد.

وسيتأهل 68 فائزًا وفائزة لتمثيل المملكة في عددٍ من المعارض والمسابقات الدولية والإقليمية، منها في معرض”آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب “آيتكس” في ماليزيا، و”تايسف” في تايوان. ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات، تتضمن ورش عمل ومحاضرات علمية وتثقيفية، إضافة إلى أجنحة تعريفية وتوعوية لمؤسسة موهبة، وعدد من شركاء المعرفة؛ وتهدف إلى إثراء تجربة الزوار، وتعزيز الوعي بثقافة البحث والابتكار، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة للموهبة والإبداع. وينعقد أولمبياد إبداع سنويًا؛ بصفته مسابقة علمية تنافسية، تعتمد على تقديم مشاريع علمية فردية، تخضع للتحكيم الإلكتروني من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين؛ وفق معايير علمية دقيقة، لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وصولًا إلى المشاركات الدولية.

وكان 500 طالب وطالبة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، من مختلف مناطق المملكة، قد استعرضوا مشاريعهم العلمية أمام لجان التحكيم في المعارض المركزية، التي أُقيمت في أربع مدن رئيسة خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر الماضي، ضمن المرحلة الرابعة من الأولمبياد. وسبقت المعارض المركزية مرحلة معارض المناطق التعليمية، التي عرض خلالها آلاف الطلبة مشاريعهم العلمية أمام لجان تحكيم متخصصة في 16 منطقة تعليمية، وأسهمت تلك المعارض في صقل مهارات الطلبة البحثية، وتهيئتهم للمنافسة في المراحل اللاحقة. وسجَّلت نسخة “إبداع 2026” رقمًا قياسيًا غير مسبوق على المستويين المحلي والدولي، بتسجيل أكثر من 357 ألف طالب وطالبة في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الموهبة والابتكار في المملكة.