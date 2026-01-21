قرية الجنادرية تفتح أبوابها لزوار مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

هاني البشر (الرياض)

تبدأ “قرية الجنادرية” المقامة ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ابتداءً من يوم الجمعة، استقبال زوار المهرجان، لخوض تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة، وذلك من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً، تزامناً مع أشواط المهرجان في نسخته الثالثة، التي تتجاوز جوائزها المالية 75 مليون ريال.

وينطلق المهرجان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجمعة 23 يناير ويستمر نهاية الشهر الجاري وذلك على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وتمتد “قرية الجنادرية” على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، وتحتضن أكثر من 60 بوثاً متنوعاً، جرى تصميمها لتلبية تطلعات الزوار، وتضم مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى متاجر متنوعة تعرض منتجات تراثية وحديثة تناسب مختلف الأذواق.

وتُعد القرية وجهة مثالية للعائلات والسياح الراغبين في استكشاف ثقافة رياضة الهجن؛ إذ تتضمن مسرحًا للفعاليات يقدم عروضًا فنية وثقافية مستمرة، إلى جانب عروض السامري لإحياء الفنون الشعبية السعودية العريقة، وتجربة ركوب الهجن لإتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة عملية فريدة في ركوب المطايا.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بترسيخ مكانة هذا الإرث الوطني في وجدان الأجيال الناشئة، وتحويله من رياضة تراثية إلى منصة سياحية واقتصادية عالمية، بما يعزز الهوية الثقافية السعودية، ويتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعي الثقافة والترفيه.