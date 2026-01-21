الرياضة توني يهدد صدارة رونالدو لهدافي ” روشن”

البلاد (جدة) بات المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم الذي يحمله البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صدارة هدافي دوري روشن للمحترفين. وقد سجل إيفان توني ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها الأهلي لتحقيق فوز كبير على الخليج برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري. وبهذا الهاتريك ارتفع رصيد توني إلى 14 هدفاً، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، خلف رونالدو المتصدر بـ 15 هدفاً. ويتفوق إيفان توني الآن على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 هدفاً، ويتساوى مع كل من خوليان كينيونيس لاعب القادسية وجوشوا كينج لاعب الخليج. مع هذا الأداء المميز، أصبح صراع هدافي دوري روشن هذا الموسم أكثر إثارة، وسط ترقب الجماهير لمعرفة ما إذا كان توني سيتمكن من التتويج بلقب الهداف على حساب رونالدو.