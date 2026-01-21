تعهدت بتسهيل عملها في القطاع.. حماس تدعم لجنة إدارة غزة

البلاد (غزة)

في ظل ترقب واسع من قبل سكان قطاع غزة لبدء عمل لجنة إدارة غزة، أكدت حركة حماس أنها شرعت في اتخاذ إجراءات عملية؛ لتسهيل مهام اللجنة وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها، مشددة على أن نجاحها يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني قبل أي اعتبارات أخرى.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في منشور له على منصة”إكس” أمس (الثلاثاء): إن الحركة بدأت باتخاذ خطوات على المستويين اللوجستي والإداري، بهدف تهيئة الأجواء أمام اللجنة وتسليمها مقاليد الأمور، بما يضمن انطلاقة سلسة لعملها داخل القطاع.

وأضاف قاسم أن حماس”لا تضع أي اشتراطات مسبقة” لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها في المقابل تتوقع أن يكون أداؤها “مهنياً وفنياً مستقلاً”، بما يعكس طبيعة المرحلة وحساسية التحديات التي يواجهها القطاع.

وشدد المتحدث باسم حماس على أن مصلحة الحركة في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة، لضمان وصول الإغاثة والدعم إلى الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة الحرب وتداعياتها المستمرة.

وأشار إلى أن الحركة تتحرك بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل السماح للجنة بممارسة عملها ميدانياً داخل القطاع، موضحاً أن الملفات المطروحة أمامها “شائكة ومعقدة”، وتتطلب مستوى عالياً من المهنية والكفاءة في إدارتها.

وكانت اللجنة، التي يترأسها علي شعث، قد أعلنت الأحد الماضي عقد أولى اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطة عملها ووضع الأسس التنظيمية لمرحلة جديدة تهدف إلى ترسيخ سلطة واحدة في قطاع غزة.

وأقر الاجتماع تفويض اللجنة رسمياً بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي، إلى جانب الإشراف على استقرار القطاع وإعادة إعماره، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.

وتضم اللجنة، التي شُكّلت الأسبوع الماضي تنفيذاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 15 شخصية فلسطينية وُصفت بالمهنية والفنية المعتدلة، وتمتلك خبرات في المجالات التنموية والإغاثية والإنسانية داخل القطاع، بعيداً عن الاستقطابات السياسية.

ومن بين المهام الأساسية الموكلة للجنة إدارة الشؤون اليومية لغزة تحت إشراف مجلس غزة، إلى جانب الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار، وفق موازنة تمتد لعامين، بهدف إعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ويعلق الغزيون آمالاً كبيرة على نجاح اللجنة في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية قائمة.

وبين تأكيد حماس دعمها للجنة، والمساعي الدولية لتثبيت عملها على الأرض، يبقى مستقبل هذه الخطوة مرهوناً بقدرتها على تجاوز العقبات السياسية والميدانية، وتحقيق اختراق حقيقي في واقع القطاع المنهك.