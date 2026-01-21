المملكة تدين التفجير الإرهابي في كابل

الأولى السياسةالمملكة تدين التفجير الإرهابي في كابل صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1447 هـ 21 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (الرياض) أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأفغان والصينيين. وجددت المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.