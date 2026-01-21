القيادة تهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والرقي.