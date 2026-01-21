الرياض يقتنص تعادلًا قاتلًا من الأخدود بـ” روشن

البلاد (جدة)
اقتنص فريق الرياض تعادلًا مثيرًا من مضيفه الأخدود بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 بدوري روشن للمحترفين.
افتتح الرياض التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه أنطونيو توزي في الدقيقة 25، مُعطيًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول. إلا أن الأخدود لم يهدأ، حيث نجح في العودة إلى أجواء اللقاء بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 بواسطة سعيد الربيعي، الذي عاد وسجل هدف التقدم للأخدود، في الدقيقة 86.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تمكن الرياض من إدراك التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة عبر اللاعب سلطان هارون، في الدقيقة (90+5)، ليحسم المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
بهذه النتيجة، حل الرياض في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، وخلفه فريق الأخدود في المرتبة السابعة عشرة برصيد 8 نقاط.
توزي يسجل أولى أهداف المباراة لصالح الرياض في الدقيقة 25.
#الأخدود 0 × 1 #الرياض
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 21, 2026
الربيعي يمنح الأخدود هدف التعادل في الدقيقة 61.
#الأخدود 1 × 1 #الرياض
الربيعي يمنح الأخدود الهدف الثاني في الدقيقة 85.
#الأخدود 2 × 1 #الرياض
الرياض يسجل التعادل بمقصية في مرمى الأخدود.
#الأخدود 2 × 2 #الرياض
