الرياضة

الرياض يقتنص تعادلًا قاتلًا من الأخدود بـ” روشن

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1447 هـ      21 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقتنص فريق الرياض تعادلًا مثيرًا من مضيفه الأخدود بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 بدوري روشن للمحترفين.

افتتح الرياض التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه أنطونيو توزي في الدقيقة 25، مُعطيًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول. إلا أن الأخدود لم يهدأ، حيث نجح في العودة إلى أجواء اللقاء بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 بواسطة سعيد الربيعي، الذي عاد وسجل هدف التقدم للأخدود، في الدقيقة 86.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تمكن الرياض من إدراك التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة عبر اللاعب سلطان هارون، في الدقيقة (90+5)، ليحسم المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

بهذه النتيجة، حل الرياض في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، وخلفه فريق الأخدود في المرتبة السابعة عشرة برصيد 8 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *