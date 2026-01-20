دعم مصري لإدارة غزة.. إسرائيل تصعد العمليات في الخليل وجنوب لبنان

البلاد (غزة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، تستمر لعدة أيام بمشاركة الشاباك وحرس الحدود، بهدف القضاء على حيازة الأسلحة والبنى التحتية للمقاومة في حي جبل جوهر، وفق ما أفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني: إن القوات الإسرائيلية اعتقلت وحققت ميدانيًا مع 50 فلسطينيًا خلال الليل وفجر الخميس الماضي، في مناطق بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل وبلدة كفر راعي بمحافظة جنين. وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9300 شخص، بينهم 49 سيدة و350 طفلاً.

وفيما يخص قطاع غزة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، على الدعم الكامل للجنة ولجميع أعضائها في إدارة القطاع خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا رفض أي محاولات لتقسيم غزة والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والتواصل الإداري والجغرافي مع الضفة الغربية.

كما شدد الوزير المصري على ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل تشكيل قوة استقرار دولية، استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار المبكر للقطاع. وأكد الدكتور شعث أن اللجنة ملتزمة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية، وبناء مجتمع قائم على الاستقرار والكرامة والسلام المستدام.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات جوية على جنوب لبنان، مستهدفًا مواقع لحزب الله بين بلدتي أنصار والزرارية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر 2024. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات أطلقت صواريخ ثقيلة خلفت انفجارات ودخانًا كثيفًا، في إطار اتهامات إسرائيلية لحزب الله بتعزيز قدراته العسكرية.