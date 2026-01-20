تشكو من عدم جدية روسيا.. زيلينسكي: أوكرانيا تعد وثائق إنهاء الحرب

البلاد (كييف)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أتمت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبدأت في إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب مع روسيا، متوقعاً توقيع اتفاق بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل.

وفي رسالته المصورة اليومية، أشار زيلينسكي إلى أنه رغم هذه الجهود، يشكك في نوايا روسيا الحقيقية لإنهاء الحرب، معتبراً أن موسكو تواصل التركيز على ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية يومياً، ما يفاقم أزمة الكهرباء والتدفئة في البلاد. وأضاف أن نحو 58 ألف موظف يعملون على إصلاح البنية التحتية المتضررة، مؤكداً أن الوضع في العاصمة كييف ما يزال “صعباً جداً”.

في السياق نفسه، أفاد مدير مكتب الرئيس كيريلو بودانوف بأن أوكرانيا ستتلقى معدات تدفئة من إيطاليا لدعم المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الروسية خلال فصل الشتاء، في إطار الجهود الوطنية لتخفيف معاناة المدنيين.

من جهة أخرى، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات “جوهرية” مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول، تناولت الضمانات الأمنية، التنمية الاقتصادية، وخطط الازدهار. وأكد عمروف أن هذه المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل خلال منتدى دافوس، مشيراً إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع روسيا.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مناطق واسعة في أوكرانيا تدهوراً في الخدمات الأساسية، مع استمرار الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء والتدفئة، وهو ما يعكس استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البلاد على مدار الأشهر الماضية.