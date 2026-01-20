السياسة

تركيا: تعزيز أمن وسلامة الشعب

20 يناير 2026

البلاد (أنقرة)
رحبت تركيا باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، عن أمل أنقرة في أن يُسهم الاتفاق في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في البلاد على أساس وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كذلك تعزيز أمن وسلامة الشعب السوري والمنطقة بأسرها.
وشددت على أن تركيا ستواصل دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب ومبادرات إعادة الإعمار، التي تُنفذ وفق نهج شامل وموحد قائم على رضا الشعب.

