العيسى: تضامن كامل مع سوريا

2 / شعبان / 1447 هـ      20 يناير 2026

البلاد (مكة المكرمة)
رحَّبَتْ رابطة العالم الإسلامي باتفاقِ وقفِ إطلاق النار، وإدماجِ قوّات سوريا الديمقراطية بكاملِ مؤسّساتِها المدنيّة والعسكريّة ضمنَ الدولة السوريّة. وجدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع الجمهورية العربية السوريّة، حكومةً وشعبًا، تجاهَ كلِّ ما يهدِّدُ أمنَها واستقرارَها وسيادتَها ووحدةَ أراضيها. وأعرب معاليه عن دعم الرابطة لجهودِ الحكومة السوريّة في حماية الشّعبِ السوريِّ بكافّة مكوّناته، وصونِ مقدّراتِه ومكتسباتِه، وحفظِ السِّلم الأهليِّ، وبسطِ سيادة القانون في جميع أنحاءِ البلاد.

