الخارجية السورية: الحرب انتهت.. والاتفاق أصبح نافذاً

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أصبح نافذاً رسمياً، موضحةً أن إجراءات التوقيع تمت إلكترونياً، في خطوة وصفت بأنها تنهي الحرب بين الطرفين.

وقال قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، وفقاً للحدث، إن “الحرب مع قسد انتهت”، مؤكداً أن الاتفاق أصبح نافذاً منذ ساعة توقيعه. وأوضح إدلبي أن قوات “قسد” وافقت على بنود الاتفاق، مشيراً إلى استمرار المباحثات مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لاستكمال خطوات التنفيذ.

وأكد المسؤول أن اندماج عناصر “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون طوعياً، وليس إلزامياً، مع تقديم “قسد” لقوائم عناصرها للمراجعة والتدقيق الأمني قبل دمجهم في وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف أن الاتفاق لم يتجاوز مباحثات الأشهر الماضية، وأن السيادة الوطنية على الحدود واستثمار الموارد، بما في ذلك النفط، تبقى مسؤولية الحكومة السورية وحدها، مشدداً على أن مسألة تقاسم العائدات في مناطق “قسد” ليست مطروحة.

وأشار إدلبي إلى أن الاتفاق يمهّد لإنشاء نظام حوكمة موحد يشمل جميع الأراضي السورية، ويعزز الاستقرار والأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية وفق البنود المتفق عليها.