السياسة

الأردن: خطوة مهمة نحو الوحدة

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1447 هـ      20 يناير 2026

البلاد (عمّان)
رحّبت الحكومة الأردنية، باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل المُوقَّعة بين الرئيس السوري، وقائد قوات سوريا الديمقراطية.
وعدَّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها، مؤكدًا ترحيب الأردن ودعهما للاتفاقية، مجدّدًا التأكيد على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وثمنت الأردن دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاقية، مؤكدة أهمية تنفيذ بنودها لما فيه مصلحة سوريا وشعبها، ودعم جهود التعافي والبناء.

