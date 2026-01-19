هيئة «الشورى» تحيل 17 موضوعاً لجلسة المجلس

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلسِ الشورى أمس (الأحد)، اجتماعَها الحادي عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة.

واستعرضت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت خلال الاجتماع إحالة (17) موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت عددًا من التقارير السنوية لجامعة أم القرى، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي (2024).

كما أحالت الهيئة عددًا من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، وخدمات النقل الجوي، ومجال الطاقة وفي مجال تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.