فنون الطهي تشارك في «سيراه بيك آند سناك» .. تعزيز حضور النكهات السعودية على الساحة العالمية

البلاد (الرياض)

تُشارك هيئة فنون الطهي في معرض” سيراه بيك آند سناك 2026″ الذي يستمر حتى 21 يناير 2026، في مركز باريس بورت دو فرساي للمعارض بفرنسا، وذلك من خلال جناح مذاق الثقافة السعودية؛ بهدف إبراز تنوّع التمور السعودية، وتسليط الضوء على استخداماتها المبتكرة في عالم الطهي والمذاق.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور النكهات السعودية على الساحة العالمية، وإبراز التنوع الغني الذي تتميز به تمور المملكة، بما يعكس عمق الموروث الغذائي السعودي وجودته، وذلك ضمن أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في صناعات المخبوزات، والحلويات، والوجبات الخفيفة، والذي يستقطب نخبة من المختصين في فنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، كما يُعد سيراه أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجالات الطهي، والمطاعم، والفنادق، والتموين، والابتكار الغذائي.

وتتضمن الفعالية مجموعة من التجارب المميزة، تشمل منطقة مخصصة لموردي التمور، كما سيحظى الزوار بتجربة تمزج بين النكهات السعودية التقليدية والتقنيات الحديثة، مع لمسات مستوحاة من فنون الطهي الفرنسية، إضافةً إلى تقديم حلويات ومخبوزات التمور، والضيافة الأصيلة من خلال خمسة أنواع مختلفة من القهوة السعودية، بحيث يقدّم تجربة ثقافية وطهوية متكاملة لزوار المعرض.

كما تسلط الهيئة الضوء على التمور السعودية؛ بوصفها عنصرًا ثقافيًا أصيلًا، حيث تنتج المملكة أكثر من (1.9) مليون طن من التمور سنويًا.