خلال مؤتمر ICAN في الرياض.. سدايا: 50 جهة تبحث مستقبل التقنيات المتقدمة في العالم

البلاد (الرياض)

تتناول كُبرى الشركات التقنية والجامعات العالمية والقطاعات المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي من 50 جهة محلية وعالمية، مستقبل التقنيات المتقدمة في العالم وتأثيره في بناء القدرات البشرية، خلال ورش أعمال المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” خلال الفترة من 28 – 29 يناير في مدينة الرياض.

وسيشهد المؤتمر إقانة عدد من ورش العمل بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، من بينها: Google Cloud، وIBM، وAWS، وPwC، وجامعة ستانفورد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وLinkedIn، وشركة Humain، وMawhiba، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية والدولية، حيث تغطي موضوعات متقدمة؛ تشمل بناء وكلاء البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وتحليل البيانات، والتحول نحو الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتصميم الحلول الذكية، إضافة إلى تنمية المهارات المهنية والمسار الوظيفي في عصر الذكاء الاصطناعي. وتركّز الورش على الجوانب التطبيقية والعملية، مستهدفة تمكين المشاركين من اكتساب خبرات مباشرة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، من خلال عروض تطبيقية، ونماذج استخدام حقيقية، وتجارب عملية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. يأتي تنظيم هذه الورش كجانب من أعمال المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، الذي تنظمه “سدايا” بشراكة أكاديمية مع جامعة الملك سعود، وشراكة معرفية مع برنامج تنمية القدرات البشرية وشراكة إستراتيجية مع شركة علم، ضمن جهودها في ترسيخ تأكيد التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تنافسية المملكة عالميًا في الاقتصاد الرقمي.