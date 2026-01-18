نادي سباقات الخيل يعلن التحقق بشأن نتيجة الشوط الثامن في الحفل (62) المؤهل لكأس السعودية

محمد الجليحي (الرياض)

تابع نادي سباقات الخيل- باهتمام بالغ- تصريح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز- حفظه الله- بشأن نتيجة الشوط الثامن من الحفل (62)، كأس خادم الحرمين الشريفين (G3) المؤهل للشوط الرئيس في بطولة كأس السعودية، وقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة فورًا بالتحقق مما ورد في التصريح، ورفع النتائج لسموه بشكل عاجل.

هذا ويؤكد نادي سباقات الخيل على المكانة الرائدة للاسطبل الأحمر؛ بوصفه أحد الركائز الرئيسة لرياضة سباقات الخيل في المملكة، كما يعرب عن التقدير البالغ لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ودعمه الكبير لسباقات الخيل في كافة ميادين المملكة. ويشيد النادي كذلك بإسطبل الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وما يمثله من إضافة لمنظومة السباقات في المملكة. كما يرحب بمشاركة جميع محبي سباقات الخيل من جميع أنحاء العالم، بما يعزز التنوع، ويُسهم في تحقيق متطلبات رياضة سباقات الخيل، وتعزيز مكانة المملكة الدولية في هذا المجال.

كما يؤكد نادي سباقات الخيل على أنه جهة الاختصاص لجميع ما يتعلق بسباقات السرعة في المملكة، بموجب تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨) في ٦/١/١٤٤٢ه، مشدّدًا على استقلالية اللجان الفنية، وحيادية قراراتها، والتزامها الكامل باللوائح والأنظمة الدولية.