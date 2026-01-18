مفاوضون أوكرانيون في واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا

البلاد (واشنطون)

وصل وفد تفاوضي أوكراني إلى الولايات المتحدة، أمس (السبت)، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين تهدف إلى استكشاف سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا، وفق ما أفاد أحد أعضاء الوفد.

وكتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو بودانوف، على منصات التواصل الاجتماعي: “وصلنا إلى الولايات المتحدة، وسنشارك برفقة أمين مجلس الأمن القومي رستم عمروف والمفاوض ديفيد أراخاميا في محادثات مهمة مع شركائنا الأميركيين بشأن تفاصيل اتفاق السلام”.

ومن المقرر أن يشمل جدول الاجتماعات لقاءات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ووزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه المحادثات في ميامي قبل أيام من مرور أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في وقت تركز فيه المباحثات على ضمانات أمنية محتملة من الحلفاء وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء النزاع. وأكد سفير أوكرانيا في واشنطن، الجمعة، أن المحادثات ستبحث تفاصيل هذه الضمانات وخطط إعادة الإعمار بعد الحرب.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط لإنهاء النزاع، رغم عدم تحقيق أي اختراق حتى الآن، معبراً سابقاً عن إحباطه من كلا الطرفين، ومطالباً أوكرانيا بقبول شروط سلام وصفها البعض بأنها شبه استسلام.

تأتي هذه المبادرات في ظل استمرار سيطرة روسيا على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، في ما يمثل أعلى معدل تقدّم روسي خلال عام 2025، وفق تقديرات مراقبين دوليين.