في روشن.. القادسية يقسو على الحزم بخماسية

30 / رجب / 1447 هـ      18 يناير 2026

البلاد (جدة)

دك فريق القادسية شباك نظيره الحزم، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 16 بدوري روشن.

افتتح القادسية أهدافه في الشوط الثاني من المباراة، بعد شوط أول سلبي بين الفريقين؛ حيث جاء الهدف الأول عن طريق الإيطالي ماتيو ريتيجي في الدقيقة 56.

وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني، وسجل المكسيكي جوليان كينونيس الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يحرز النخلي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وقلص الحزم الفارق في الدقيقة 86 عن طريق البديل أبو بكر.

واختتم محمد أبو الشامات مهرجان الأهداف في مباراة الحزم ضد القادسية، بعدما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+4.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 33 في المركز الرابع، فيما جاء الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

