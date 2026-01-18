في روشن.. القادسية يقسو على الحزم بخماسية

البلاد (جدة)
دك فريق القادسية شباك نظيره الحزم، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 16 بدوري روشن.
افتتح القادسية أهدافه في الشوط الثاني من المباراة، بعد شوط أول سلبي بين الفريقين؛ حيث جاء الهدف الأول عن طريق الإيطالي ماتيو ريتيجي في الدقيقة 56.
وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني، وسجل المكسيكي جوليان كينونيس الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يحرز النخلي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
وقلص الحزم الفارق في الدقيقة 86 عن طريق البديل أبو بكر.
واختتم محمد أبو الشامات مهرجان الأهداف في مباراة الحزم ضد القادسية، بعدما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 33 في المركز الرابع، فيما جاء الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.
ريتيقي يسجل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 55.#الحزم 0 × 1 #القادسيةpic.twitter.com/YS4ZeoNzII #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026
مصعب الجوير يسجّل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 60.#الحزم 0 × 2 #القادسيةpic.twitter.com/oemfXtABNp #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026
القادسية يسجل الهدف الثالث عن طريق كينيونيس في الدقيقة 72.#الحزم 0 × 3 #القادسيةpic.twitter.com/itrjVSo4as #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026
هدف عكسي من أحمد النخلي يمنح للقادسية الهدف الرابع.#الحزم 0 × 4 #القادسيةpic.twitter.com/elYokdqknQ #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026
أبو بكر يسجل الهدف الأول للحزم في الدقيقة 86.#الحزم 1 × 4 #القادسيةpic.twitter.com/evYnlT00xY #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026
أبو الشامات يسجل الهدف الخامس للقادسية.#الحزم 1 × 5 #القادسيةpic.twitter.com/ksRX0OnX95 #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_القادسية | #الحزم_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 18, 2026