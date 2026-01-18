فتح التسجيل لملتقى الرعاية الصحية 2026

البلاد (الرياض)

ينطلق في مدينة الرياض ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 في نسخته الثالثة، خلال يومَيْ 9 و10 فبراير المقبل، والذي تنظمه الصحة القابضة، وسط حضور عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، تحت عنوان”صناعة الأثر”، وذلك تحت رعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصحة القابضة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

شهدت النسخة الماضية تسجيل أكثر من 20 ألف ممارس صحي.

يأتي الملتقى هذا العام ليستعرض قصص نجاح أنظمة ومسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي والتعريف به محليًا وعالميًا، وتسليط الضوء على أثر تطبيق النموذج الصحي السعودي على حياة الفرد وصحة المجتمع، كما يستعرض الملتقى آخِر التطورات والمبادرات الصحية التي ابتكرتها الصحة القابضة؛ وفق أعلى المعايير لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة.

ويمثل الملتقى المرحلة الثانية من أربع مراحل إستراتيجية، ضمن مسيرة التحول في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تطوير نموذج الرعاية الصحية في المملكة، حيث تضطلع الصحة القابضة بدور محوري في تمكين تقديم الخدمات الصحية عبر 20 تجمعًا صحيًا تغطي كافة مناطق ومدن المملكة.

ويصاحب ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 برنامجًا علميًا متكاملًا، يشمل ورش عمل وجلسات متخصصة، بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا محليًا ودوليًا، إضافة إلى معرض مصاحب يضم أكثر من 85 جهة عارضة تستعرض أحدث الحلول والممارسات في مجالات الرعاية الصحية، كما سيشهد الملتقى تكريم الفائزين في جائزة ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026.