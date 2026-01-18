غدًا.. أخضر اليد يواجه أستراليا في ختام الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية

البلاد (الرياض)
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غدًا مواجهته الأخيرة في الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ(22) للرجال، عندما يلتقي نظيره الأسترالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية بدولة الكويت.
يدخل أخضر اليد اللقاء بمعنويات عالية، بعد ضمان التأهل رسميًا إلى الدور الرئيس، إثر تصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على منتخبي إيران واليابان، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وإنهاء الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، وتعزيز جاهزيته الفنية قبل انطلاق منافسات الدور الرئيسي من البطولة القارية.
