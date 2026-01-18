ضبط 18 ألف مخالف

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع، في مناطق المملكة كافة عن ضبط (18054) مخالفًا؛ منهم (11343) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3858) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2853) مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1491) شخصًا (40%)؛ منهم يمنيو الجنسية، و(59%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. تم ضبط (23) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (27518) وافدًا مخالفًا؛ منهم (25552) رجلاً، و(1966) امرأة.

تم إحالة (19835) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3936) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (14621) مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.