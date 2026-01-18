القيادة تعزي ملك تايلند في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق تايلند. وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق مملكة تايلند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.