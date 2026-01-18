سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية العربية السورية

الأولىسمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية العربية السورية صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1447 هـ 18 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.